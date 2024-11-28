شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين يهدد بضرب كييف بصاروخ "أوريشنيك" فرط الصوتي والان نبدء بالتفاصيل

قوة تدميرية هائلة

الدمام - شريف احمد - أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس أنّ موسكو قد تضرب العاصمة الأوكرانية كييف بصاروخها الجديد "أوريشنيك" فرط الصوتي.وجاء تهديد بوتين بعد أسبوع من استخدام هذا السلاح التجريبي للمرة الأولى على مدينة دنيبرو الأوكرانية، في تصعيد كبير للحرب المستمرّة منذ حوالى ثلاث سنوات.وقال بوتين خلال مؤتمر صحافي في استانا عاصمة كازاخستان: "لا نستبعد استخدام أوريشنيك ضدّ المنشآت العسكرية ومنشآت الصناعة العسكرية أو مراكز صناعة القرار، بما في ذلك في كييف".وأضاف أنّ "السلطات في كييف تواصل اليوم محاولاتها لضرب منشآتنا الحيوية، بما في ذلك في سان بطرسبرغ وموسكو".ويمكن لصاروخ "أوريشنيك" البالستي متوسط المدى أن يحلّق بسرعة 10 ماخ أي ثلاثة كيلومترات في الثانية، وفقا لموسكو.وأشار بوتين إلى أنّ السلاح يملك قوة تدميرية مساوية لتلك التي يملكها نيزك، وقال إنّ "التأثير الحركي قوي مثل سقوط نيزكوأوضح الرئيس الروسي أنّه يمكن مقارنة السلاح في القوة "بضربة نووية" عند استخدامه عدّة مرّات في وقت واحد، مؤكدا في الوقت ذاته أنّه غير مجهّز حاليا للاستعمال النووي.