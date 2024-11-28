رئيس أركان الجيش الإسرائيلي زعم أن حزب الله قبل الاتفاق من منطلق الاضطرار والضعف: أي تجاوز سنرد عليه بالنار

زعم رئيس أركان الجيش الإسرائيليهرتسي هاليفي، أن "حزب الله قبل الاتفاق من منطلق الاضطرار والضعف وأي تجاوز سنرد عليه بالنار"، لافتاً الى أن "سكان الشمال يريدون تنفيذ الاتفاق بحزم ليستطيعوا العودة وهذا التزامنا أمامهم".

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