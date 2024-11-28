وزير الإقتصاد: سنركز الفترة المقبلة على تسهيل عودة النازحين وإعادة أعمار المناطق المدمرة

أشار وزير الإقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، في حديث لـ"الجزيرة مباشر"، الى أن "الجانب الإسرائيلي توجه إلى اتفاق وقف إطلاق النار مرغما وما زالت لديه نوايا سيئة تجاه لبنان، والحكومة اللبنانية أبلغت الجانب الأميركي بالخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار".

ولفت سلام، الى أن "نتانياهو يريد الحرب والدمار لإنقاذ نفسه من المحاكمة في إسرائيل، ولبنان يعيش أوضاعا صعبة وسنركز الفترة المقبلة على تسهيل عودة النازحين وإعادة أعمار المناطق المدمرة"، نضيفاً "نطالب بتدخل عربي ودولي لدعم جهود إعادة الإعمار في لبنان".

وقال " تكلفة إدارة الأزمة في لبنان تتجاوز 250 مليون دولار شهريا".