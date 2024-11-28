عماد الأشقر: عطلتا الميلاد ورأسة السنة ستكونان مفصولتان لتعويض ما فات الطلاب في خلال الحرب

أعلن المدير العام بوزارة التربية بالانابة عماد الأشقر أن "عطلتي الميلاد ورأسة السنة ستكونان مفصولتان لتعويض ما فات الطلاب في خلال الحرب".
وأوضح الأشقر، في حديث للـ"LBCI"، أننا "أطلقنا أمس عملية إحصاء للمدارس في القرى التي تعرضت للقصف وللغارات لمعرفة وضعها كما أطلقنا عملية إحصاء لمراكز الايواء (505 مراكز) لمعرفة عدد النازحين الموجودين أو الذين أخلوا هذه المراكز".
ولفت الى أنه "لا يوجد مدارس مدمّرة في قرى الجنوب بل مدارس متضررة، قائلا: "طلبنا من المدارء المباشرة بعملية التصليح لنعود ونستقبل الطلاب حضوريا وهذا مرهون أيضا بعودة الأساتذة".
وأضاف "نحن بحاجة بتقدير اولوي لـ70 الى 150 ألف دولار لاعادة ترميم المدارس التي كان تأوي نازحين، وانا واثق من أن أكثر من 60% من المدارس ستكون حاضرة الاثنين لاستقبال طلابها".
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