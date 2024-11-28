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البرلمان الأوروبي: نشر قوات من كوريا الشمالية مرحلة جديدة في حرب أوكرانيا

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د ب أ- ستراسبورج 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - وتبنى النواب قرارا يدين استخدام روسيا لقوات من كوريا الشمالية واختبارها لصاروخ باليستي جديد على أوكرانيا، ودفعوا بأن "خطوات التصعيد الأخيرة تمثل مرحلة جديدة في الحرب وخطرا جديدا على أمن أوروبا".
البرلمان الأوروبي: نشر قوات من كوريا الشمالية مرحلة جديدة في حرب أوكرانيا

تعزيز الدعم العسكري

وأفاد القرار بأن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يجب أن "تعزز دعمها العسكري لأوكرانيا، بما في ذلك عن طريق توفير الطائرات المقاتلة"، والصواريخ طويلة المدى بما في ذلك صواريخ تاوروس ومدافع.
واتفق البرلمان على أن الدول التي تساعد موسكو في الحرب يجب أن تواجه المزيد من العقوبات أيضا، مسلطة الضوء على الصين وبيلاروس وإيران.
البرلمان الأوروبي: نشر قوات من كوريا الشمالية مرحلة جديدة في حرب أوكرانيا

وجاء في القرار أن بكين خاصة لا بد أن "تنهي جميع مساعدتها بجميع المواد العسكرية أو مزدوجة الاستخدام التي تمنحها لروسيا"، وأضاف أن "رفض تغيير المسار يخاطر بالتأثير بشكل كبير على العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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