شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان الأوروبي: نشر قوات من كوريا الشمالية مرحلة جديدة في حرب أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

تعزيز الدعم العسكري

الدمام - شريف احمد - وتبنى النواب قرارا يدين استخدام روسيا لقوات من كوريا الشمالية واختبارها لصاروخ باليستي جديد على أوكرانيا، ودفعوا بأن "خطوات التصعيد الأخيرة تمثل مرحلة جديدة في الحرب وخطرا جديدا على أمن أوروبا".وأفاد القرار بأن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يجب أن "تعزز دعمها العسكري لأوكرانيا، بما في ذلك عن طريق توفير الطائرات المقاتلة"، والصواريخ طويلة المدى بما في ذلك صواريخ تاوروس ومدافع.واتفق البرلمان على أن الدول التي تساعد موسكو في الحرب يجب أن تواجه المزيد من العقوبات أيضا، مسلطة الضوء على الصين وبيلاروس وإيران.وجاء في القرار أن بكين خاصة لا بد أن "تنهي جميع مساعدتها بجميع المواد العسكرية أو مزدوجة الاستخدام التي تمنحها لروسيا"، وأضاف أن "رفض تغيير المسار يخاطر بالتأثير بشكل كبير على العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين".