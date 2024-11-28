الاقتصاد

وزارة الاقتصاد توقع مذكرة تفاهم مع نظيرتها في القمر المتحدة

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واس- الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - وقعت وزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار في جمهورية القمر المتحدة، مذكرة تفاهم، ترتكز أُطرها على تبادل المعلومات اللازمة لتعزيز التعاون الاقتصادي، والتواصل والتعاون بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص.
كذلك تنظيم الزيارات وإقامة الفعاليات الرامية لتعزيز التعاون بين الأفراد والمسؤولين والمنظمات الاقتصادية، ومشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في العلاقات الاقتصادية الثنائية.

تطوير التعاون

ومثل الجانبين في التوقيع, معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، ومعالي وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار لجمهورية القمر المتحدة مصطفى حسن محمد.
وتنص المذكرة على تطوير التعاون في مجال الاقتصاد والتخطيط على أساس مبدأ المصالح المتبادلة، ووفقًا للأنظمة والقوانين النافذة في البلدين.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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