شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة الإغاثة الدولية تشيد بجهود المملكة الإنسانية حول العالم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة أمس الأول، الرئيس التنفيذي لمنظمة الإغاثة الدولية كريج ريدموند، وذلك على هامش المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة 2024م في مدينة الرياض.وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالشؤون الإنسانية والإغاثية، ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المؤتمر.وأشاد كريج ريدموند بالمشاريع والبرامج الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة لتخفيف معاناة المحتاجين والمتضررين حول العالم.