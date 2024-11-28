شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة العالمية" تدعو إلى تسريع وصول المساعدات إلى غزة والان نبدء بالتفاصيل

جدري القرود

الدمام - شريف احمد - دعا مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم إلى الوصول العاجل للمساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية إلى قطاع غزة.وأوضح في مؤتمر صحفي أنه مع بدء فصل الشتاء وهطول الأمطار والبرد القارص يعيش 90% من النازحين في خيام، ما يجعلهم عرضة للإصابة بالأمراض التنفسية وغيرها من الأمراض.وقال إن الناس في غزة تحتاج إلى جميع الإمدادات من غذاء ودواء ووقود وأغطية، خاصة في شمال القطاع، مبينًا أن المنظمة قامت هذا الأسبوع بزيارة 5 مستشفيات في غزة، وهناك نقص حاد في الأدوية الأساسية لعلاج الأمراض المزمنة والإصابات.وأشار إلى أن المنظمة نشرت منذ يناير من هذا العام الفرق الطبية المتنقلة، وقد أجرت 2 مليون استشارة طبية حتى الآن.وحول جدري القرود، قال الدكتور أدهانوم إن الفاشية لازالت تمثل حالة طوارئ صحية تثير القلق الدولي، وقد أبلغت 20 دولة حتى الآن عن 14 ألف حالة إصابة و55 حالة وفاة، معظمها في جمهورية الكونغو الديموقراطية، وانتقلت الفاشية إلى بوروندي 2000 حالة إصابة، وأوغندا 649 إصابة، ورواندا 36 إصابة، وكينيا 19 إصابة، وحالات في الأمريكتين وأوروبا.ودعا إلى استجابة منسقة وتعزيز الرقابة والرصد والتلقيح وتطبيق الإجراءات الوقائية، وقد تم التعهد بتوفير 6 ملايين جرعة لقاح ضد جدري القرود، من بينها 1,6 مليون ستكون متاحة بحلول نهاية العام الجاري، وقد قامت جمهورية الكونغو الديمقراطية بجولة أولى للتلقيح، وتبدأ هذا الأسبوع الجولة الثانية.