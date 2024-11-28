رئيس الدولة يمنح سفير الأوروغواي الشرقية وسام الاستقلال من الدرجة الأولى

ابوظبي - سيف اليزيد - منح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، «حفظه الله»، وسام الاستقلال من الدرجة الأولى إلى ألفارو كارلو موريرا سفير جمهورية أوروغواي الشرقية لدى دولة الإمارات، وذلك بمناسبة انتهاء مهام عمله كسفيرٍ لجمهورية الأوروغواي لدى الدولة، تقديراً للجهود التي بذلها خلال فترة عمله في تعزيز العلاقات الثنائية.

وقلدت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، موريرا الوسام خلال استقباله في ديوان عام وزارة الخارجية في أبوظبي.

وأكدت معاليها، خلال اللقاء، حرص دولة الإمارات على تعزيز العلاقات مع جمهورية أوروغواي الشرقية في كافة المجالات، وتطوير آفاق التعاون بما يخدم المصالح والتطلعات المشتركة للدولتين والشعبين، مثمنة مساهمة السفير في توطيد هذه العلاقة والدفع بالتعاون الثنائي قدماً خلال فترة عمله في الدولة، وأعربت عن أمنياتها له بالتوفيق والنجاح.

من جانبه، أعرب موريرا عن شكره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، «حفظه الله»، مشيداً بالعلاقات الثنائية المتنامية بين البلدين على كافة الصعد، وأشاد بالإنجازات التي حققتها دولة الإمارات والتي تعكس حرص القيادة وطموحها للارتقاء بمكانة الدولة وتعزيز سمعتها في المجتمع الدولي.

كما توجه بالشكر إلى جميع الجهات في دولة الإمارات على ما وجده من تعاون كان له الأثر الإيجابي في إنجاح مهمته لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.