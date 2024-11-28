انت الان تتابع خبر السوداني: زيارتنا إلى إسبانيا تتويج للعلاقات التاريخية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال السوداني في تغريدة على منصة "أكس"، زيارتنا إلى إسبانيا هي تتويج للعلاقات التاريخية التي تجمع بلدينا وشعبينا في مختلف المجالات".

وأضاف "قدمنا شكرنا لمملكة إسبانيا حكومة وشعباً، على حسن الضيافة والاستقبال، وأوضحنا أن ما تحقق اليوم هو إكمال لما سبق الاتفاق بشأنه خلال زيارة رئيس الوزراء الإسباني السيد بيدرو سانشيز إلى بغداد نهاية العام الماضي".

ولفت السوداني "ترأسنا مع السيد سانشيز لقاء موسعاً جرى فيه توقيع مذكرات تفاهم مهمة في مجالات الأمن والاقتصاد والصناعة والتجارة والعدل، واتفقنا على أهمية حضور القطاع الخاص في تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين".

وتابع "ثمَّنا الموقف الإسباني النبيل والإنساني من القضية الفلسطينية، والحرب على غزّة ولبنان، وأكدنا ضرورة إيقاف الحرب في غزة، مثلما حصل في لبنان، من أجل تحقيق الاستقرار في المنطقة والعالم".