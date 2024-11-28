انت الان تتابع خبر الأعرجي ورئيس لجنة الأمن النيابية على طاولة واحدة.. هذا ما تم بحثه والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "قاسم الأعرجي استقبل رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية النائب كريم عليوي المحمداوي".واستعرض الأعرجي مع رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية، "مجمل الأوضاع السياسية والأمنية على مستوى الداخل، وكذلك آخر المستجدات على صعيد المنطقة"، وفقا للبيان.

وشهد اللقاء، التأكيد على أهمية تكامل عمل الأجهزة الأمنية والتنسيق المستمر بين اللجنة ومستشارية الأمن القومي، بما يرفع من قدرات القوات الأمنية في تنفيذ مهامها بحفظ أمن الوطن والمواطن.