شكرا لقرائتكم خبر عن الاستثمار: شركة SMS group الألمانية تخطط لبناء مصنع لإنتاج الحديد المختزل بمليار يورو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار زيارته الحالية لألمانيا، عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لقاء مع ممثلي شركة SMS group الألمانية العاملة في مجال تقنيات إنتاج المعادن وتطوير الحلول المبتكرة والمستدامة في هذا المجال.

واستعرض اللقاء خطط الشركة الهادفة لبناء مصنع لإنتاج الحديد المختزل المباشر في مصر، حيث من المقرر أن تبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع نحو 2.5 مليون طن سنويا، مع إمكانية التوسع لتصل إلى 4 ملايين طن سنويا، وسوف يتخطى حجم الاستثمارات بهذا المشروع نحو مليار يورو، وسيوفر نحو 1000 فرصة عمل.

وتم الاتفاق على عقد لقاء للوزير مع مسؤولي الشركة في مصر خلال الفترة المقبلة لإيجاد الشريك المناسب للبدء بالمشروع، وكذا إمكانية إقامة هذا المشروع بإحدى المناطق التابعة للهيئة الاقتصادية لقناة السويس.

وأكد الوزير حرص الوزارة على توفير كافة أوجه الدعم الممكنة للشركة الألمانية للاستثمار والتوسع بالسوق المصري والاستفادة من الفرص والمقومات الاستثمارية المتميزة المتاحة، والتي تشمل الحوافز الاستثمارية والعمالة المؤهلة والمهندسين ذوي الكفاءة العالية، وتنافسية الأجور وتوافر الأراضي الصناعية إلى جانب الموقع الجغرافي المتميز واتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية الإقليمية والعالمية، والتي تمكن المنتج المصري من النفاذ الحر لعدد كبير من الأسواق الخارجية.

كما شارك الوزير بغداء عمل نظمه سفير جمهورية مصر العربية في برلين، بحضور مسؤولي الغرفة العربية الألمانية في برلين، واتحاد مصنعي السيارات الألماني، فضلا عن العديد من الشركات الألمانية بالقطاعات المختلفة مثل صناعة السيارات وتحلية المياه والبنية التحتية والنقل، حيث استعرض الوزير التطورات الاقتصادية في مصر وخطط الحكومة المتعلقة بإصلاح السياسيات المالية والنقدية والتجارية والصناعية، كما استعرض الحوافز الاستثمارية المتاحة في مصر فضلا عن بعض القرارات التي أصدرها لتسهيل الإجراءات الجمركية في مصر مما سينعكس بالإيجاب على حركة التجارة بين مصر والعالم الخارجي.

جدير بالذكر أن المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يقوم حاليا بزيارة هامة لدولة ألمانيا يقوم خلالها بإجراء مباحثات مع كبار المسؤولين بالحكومة الألمانية حول سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين في مختلف المجالات، وعلى كافة الأصعدة، وكذا عقد لقاءات مع عدد من الشركات الألمانية المهتمة بالاستثمار بالسوق المصري، حيث التقى الوزير السيد روبرت هابيك نائب المستشار الألماني ووزير الاقتصاد وحماية المناخ، وتم التوافق على عدد من الموضوعات محل الاهتمام المشترك بين البلدين، كما عقد الوزير لقاءات مع عدة شركات ألمانية تعمل في مجالات إنتاج الألياف وتصنيع الدراجات لبحث إنشاء مشروعات استثمارية في هذه المجالات بالسوق المصري.