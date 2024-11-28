شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نجاح سبيس إكس فى إطلاق صاروخ فالكون 9 لنشر 24 قمرًا صناعيًا من ستارلينك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت سبيس إكس إنجازًا كبيرًا في مجال رحلات الفضاء، بإطلاق 24 قمرًا صناعيًا من ستارلينك على متن صاروخ فالكون 9 بنجاح.

وقد بدأت المهمة، التي أُجريت من مركز كينيدي للفضاء التابع لوكالة ناسا في فلوريدا، ومثلت المهمة الناجحة رقم 400 لصاروخ فالكون 9 منذ ظهوره لأول مرة في عام 2010.

وتم نشر الأقمار الصناعية في مدار أرضي منخفض بعد حوالي 65 دقيقة من الإطلاق، وفقًا لإعلانات سبيس إكس على X .

وعادت المرحلة الأولى من فالكون 9 إلى الأرض بعد حوالي 8 دقائق من الإقلاع، وهبطت على سفينة بدون طيار A Shortfall of Gravitas المتمركزة في المحيط الأطلسي.

ويمثل هذا الإنجاز عملية الاستعادة الناجحة رقم 375 للمرحلة الأولى من فالكون، وأكدت التفاصيل المشتركة في وصف المهمة أن الصاروخ المعزز المستخدم في هذا الإطلاق أكمل 15 رحلة، 11 منها مخصصة لنشر ستارلينك.

وتشير التقارير إلى أن سبيس إكس أطلقت 117 مهمة لصاروخ فالكون 9 في عام 2024 وحده، 81 منها تركز على توسيع مجموعة أقمار ستارلينك، وقد تم تنفيذ خمس مهام من هذا القبيل خلال الأيام الثمانية الماضية، مما يؤكد الجهود المتسارعة التي تبذلها الشركة لبناء شبكة ستارلينك.

وقد قدر عالم الفيزياء الفلكية ومتتبع الأقمار الصناعية جوناثان ماكدويل، أن ما يقرب من 6700 قمر صناعي من ستارلينك نشطة حاليًا في المدار.

وتعد شبكة ستارلينك، أكبر مجموعة أقمار صناعية في التاريخ، قيد التطوير لتوفير تغطية إنترنت عالمية، وتُظهِر هذه الإطلاقات قابلية التوسع لتكنولوجيا الصواريخ القابلة لإعادة الاستخدام من سبيس إكس، والتي قللت بشكل كبير من تكلفة الوصول إلى الفضاء.