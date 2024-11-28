سما إبراهيم تنضم إلى أبطال مسلسل "شهادة معاملة أطفال" لـ رمضان 2025

ميرنا وليد - بيروت - تشارك الممثلة المصرية سما إبراهيم في بطولة مسلسل "شهادة معاملة أطفال" إلى جانب الممثل المصري محمد هنيدي، من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج وائل فرج، المسلسل، الذي يعرض خلال موسم رمضان 2025، يقدم قصة كوميدية مميزة، وتؤدي سما أحد الأدوار الرئيسية فيه.



يعود محمد هنيدي بهذا العمل إلى الدراما التلفزيونية بعد غياب دام 6 سنوات، منذ مسلسل "أرض النفاق" الذي إستوحى من رواية يوسف السباعي الشهيرة.

من جهة أخرى، كانت سما إبراهيم قد برزت في عدة أعمال خلال موسم رمضان 2024، منها "عتبات البهجة" مع يحيى الفخراني، و"محارب" مع حسن الرداد، و"بابا جه" مع أكرم حسني.