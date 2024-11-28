منة عدلي القيعي تكـ شف عن تعاونها المقبل مع محمد منير في أغنية إنسانية

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت الشاعرة والمؤلفة الأغاني منة عدلي القيعي عن تعاونها المقبل مع الفنان المصري محمد منير في أغنية إنسانية سيتم طرحها قريباً، وأوضحت منة أن الأغنية كانت مكتوبة منذ فترة ولكنها لم تجد اللحن المناسب لها حتى تحقق التعاون مع محمد منير.

وأعربت عن أملها في أن يكون لها نصيب في المزيد من المشاريع معه مستقبلاً.

منة التي وصفت بـ"شاعرة 2023" حققت نجاحاً كبيراً في العديد من الأعمال الغنائية، حيث تعاونت مع أبرز الفنانين مثل وائل جسار، أمير عيد، أصالة، أحمد سعد، وكتبت شارات مسلسلات مثل "اللعبة" و"الزوجة 18"، وكانت تلك التصريحات خلال استضافتها في برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا".