جون ستيوارت من بداية متواضعة إلى نجم تلفزيوني ساخر

ميرنا وليد - بيروت - يصادف اليوم عيد ميلاد النجم العالمي جون ستيوارت الذي وُلد بإسم "جوناثان ستيوارت ليبويتز" في مدينة نيويورك، من والدته ماريان (لاسكن)، وهي معلمة، ووالده دونالد ليبويتز، أستاذ في الفيزياء، عائلته من أصل يهودي أشكنازي من النمسا وأوكرانيا وبولندا وروسيا البيضاء.

إنتقل ستيوارت إلى مدينة لورانسفيل في نيوجيرسي أثناء طفولته، ثم تخرج من كلية ويليام وماري في ولاية فيرجينيا عام 1984.

حقق ستيوارت انطلاقته المهنية من خلال دوره في مسلسل "The Larry Sanders Show" (1992)، حيث لعب دور نفسه كمقدم ضيف في البرنامج. أصبح جزءًا أساسيًا من عرض البرنامج بقدر ما كان بعض الممثلين الرئيسيين فيه.

في العقد الأول من الألفية، أصبح ستيوارت شخصية تلفزيونية مشهورة بعد توليه مهمة تقديم برنامج "The Daily Show" (1996) على قناة كوميدي سنترال، ليحل محل كريغ كيلبورن في عام 1999. وقد تبنَّاه الجمهور بفضل حسه الفكاهي الساخر واللاذع الذي يغطي السياسة والقصص الإخبارية الأخرى.