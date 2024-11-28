شريف دسوقي يعبر عن سعادته بمكالمة أحمد رزق .. هذا ما حدث

ميرنا وليد - بيروت - عبّر الممثل المصري شريف دسوقي عن سعادته بتلقي مكالمة هاتفية من زميله الممثل أحمد رزق، الذي هنأه بمناسبة عيد ميلاده. وكتب شريف عبر حسابه: "من المكالمات التي أسعدت قلبي حقًا، مكالمة أخويا أحمد رزق، نجمى المفضل، الذي دائمًا يسأل عني ويطمئن عليّ في كل شيء. ربنا يحميك ويزيدك من نعيمه يا أبو حمزة"، وكان شريف دسوقي قد شارك في فيلم "الحريفة" الذي عرض في كانون الثاني الماضي، وتدور أحداث الفيلم حول "ماجد"، لاعب كرة قدم، الذي يضطر للإنتقال من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية، وهناك يتعرف على مجموعة من الزملاء ويشارك في فريق كرة قدم يحلمون بالمشاركة في بطولة كبيرة، الفيلم من بطولة نور النبوي وأحمد غزي، ومن تأليف إياد صالح وإخراج رؤوف السيد.

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