تكريم المخرج باسل الخطيب في مهرجان ضيافة في دبي

ميرنا وليد - بيروت - في الدورة الثامنة لمهرجان ضيافة، الذي أقيم في دبي، تم تكريم المخرج السوري باسل الخطيب بجائزة التميز الإبداعي، ليكون أول مخرج درامي وسينمائي سوري ينال هذا التكريم، جاء ذلك تقديرًا لمسيرته الفنية الحافلة، التي تضمنت العديد من الأعمال المميزة، أبرزها عمل درامي مستوحى من روح الشاعر نزار قباني.



وفي سياق متصل، بدأ الخطيب تصوير مسلسل "أفكار أمي" في الكويت بعد غياب طويل عن الدراما الخليجية، المسلسل، الذي يجمعه مجددًا بالممثلة حياة الفهد، يضم نخبة من ممثلي الدراما الخليجية،ويُعد هذا العمل نقلة جديدة في مسيرة الخطيب، الذي عرف بإبداعه في تقديم أعمال درامية متنوعة.