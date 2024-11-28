عمرو يوسف يواصل تصوير فيلمه الجديد بعنوان "درويش"

ميرنا وليد - بيروت - يواصل الممثل المصري عمرو يوسف تصوير فيلمه الجديد بعنوان "درويش"، حيث يجسد شخصية معقدة تجمع بين الغموض والفكاهة والمكر، في قصة مليئة بالأكشن والمغامرة، الفيلم من تأليف وسام صبري وإخراج وليد الحلفاوي، ويشارك في بطولته تارا عماد ومصطفى غريب.

كما يستعد يوسف لتقديم الجزء الثاني من فيلم "شقو" بعنوان "شبنش مراكش"، مع دينا الشربيني ومحمد ممدوح.

فيلم "درويش" من تأليف وسام صبري، إخراج وليد الحلفاوي، ويشارك في بطولته تارا عماد، مصطفى غريب، ومحمد شاهين.

ومن ناحية أخرى، يواصل عمرو يوسف تعاونه مع دينا الشربيني بعد مشاركتهما في فيلم "شقو" الذي عرض في عيد الفطر الماضي، حيث سيقدمان معًا الجزء الثاني من الفيلم بعنوان "شبنش مراكش"، والذي سيجمع أيضًا مع محمد ممدوح وعدد من

الممثلين.