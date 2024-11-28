تكنولوجيا: Realme تخطط لكشف النقاب عن هاتف Realme Neo7 في 11 من ديسمبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكد إعلان تشويقي جديد نشر من Realme اليوم على خطط الشركة للإعلان الرسمي عن هاتف Realme Neo7 في حدث يعقد في 11 من ديسمبر.

تقدم Realme قبل نهاية هذا العام إصدارها الجديد من الهواتف الذكية Realme Neo7، ولقد شاركت اليوم إعلانات تشويقية على منصة Weibo إستعرضت من خلالها تفاصيل هذا الإصدار الذي يجمع بين التصميم الأنيق، والآداء القوي.

ويعد هذا الإصدار من هواتف Realme المتوسطة، إلا أن الإعلانات التشويقية لم تقدم تفاصيل دقيقة حول مواصفات هذا الإصدار.

يذكر أن Realme تقدم هاتف Realme Neo7 للأسواق بسعر يبدأ من 345 دولار أو 325 يورو للنموذج الرئيسي من الهاتف، كما يضم الهاتف بطارية ضخمة بسعة 6500 mAh، ويدعم أيضاً معايير IP68 في مقاومة الماء والغبار، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول الهاتف في الحدث الرسمي المرتقب.

المصدر