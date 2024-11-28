تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن هاتفي vivo S20 وS20 Pro في السوق الصيني

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت vivo اليوم عن سلسلة هواتف vivo S20 في السوق الصيني اليوم، والتي تتضمن اثنان من الإصدارات، على أن تتوفر بسعر يبدأ من 317 دولار.

تقدم vivo هاتفي S20 وS20 Pro بشاشة AMOLED بحجم 6.67 إنش، وجودة عرض FHD+، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120Hz، وسطوع بنسبة 4500 nits، أيضاً يتميز هاتف S20 بتصميم مسطح، بينما تنحني شاشة Pro في الزوايا الأربعة.

كما يتوسط الشاشة في الهاتفين ثقب لكاميرة السيلفي المميزة بدقة 50 ميجا بيكسل بميزة التركيز التلقائي وتأتي تقنية إستشعار البصمة مدمجة في الشاشة أيضاً.

ويضم vivo S20 رقاقة معالج Snapdragon 7 Gen 3، ويأتي هاتف vivo S20 Pro برقاقة معالج Dimensity 9300 Plus، ويدعم هذا الإصدار أيضاً تقنية Wi-Fi 7، والإتصال بشبكات 5.5G في الصين.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يأتي vivo S20 بمستشعر (OV50E) رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، وميزة التثبيت البصري، مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، وحلقة “Aura light” بإضاءة LED.

كما يضم S20 Pro مستشعر (IMX921) رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل وميزة التثبيت البصري، وكاميرة periscope بمستشعر IMX882 بدقة 50 ميجا بيكسل، بينما يأتي المستشعر الثالث بدقة 50 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع.

وتدعم vivo هاتف vivo بقدرة أعلى للبطارية التي تأتي بسعة 6500 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 80W، كما يأتي vivo S20 Pro بقدرة بطارية 5500 mAh ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 90W، وتنطلق الهواتف بنظام تشغيل Android 15 وواجهة OriginOS 5 في السوق الصيني.

أيضاً يتوفر vivo S20 بإختيارات ألوان تتضمن الذهبي، الأبيض، ولون الأسود بسعر يبدأ من 317 دولار للنموذج المميز بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة 256 جيجا بايت، ويأتي هاتف Pro بألوان الذهبي، والبنفسجي والأسود بسعر يبدأ من 468 دولار للنموذج المميزة بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة 256 جيجا بايت.

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