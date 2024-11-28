المتحدث العسكري المصري:مقتل وإصابة 26 جنديا بهجوم سيناء ومقتل 40 إرهابيا

أعلن المتحدث العسكري المصري، "مقتل وإصابة 26 جنديّاً بهجوم شمال ​سيناء​"، مشيراً إلى "تدمير 6 عربات ومقتل 40 من العناصر الإرهابية خلال الإشتباكات". وكانت القوات الجوية المصرية قد قصف 3 عربات تابعة لعناصر متشدّدة يرجّح أنّها لمنفّذي هجوم اليوم. يُذكر أنّه قتل عدد من الجنود في هجوم إنتحاري على حاجز عسكري في ​مدينة رفح​ شمال سيناء.

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