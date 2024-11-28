اللواء إبراهيم: أنا بتصرف السلطة السياسية ومستعد لتنفيذ اي مهمة

أكد المدير العام للامن العام ​اللواء عباس ابراهيم​ في حديث صحافي أنه "في تصرّفِ السلطة السياسية، ومستعدّ لتنفيذ ايّ مهمة تُطلب منّي، والمهم ان يكون هناك قرار سياسي بها"، مشيراً إلى ان " التنسيق الامني مع المعنيين في سوريا لم يتغيّرعمّا كان عليه في الفترات السابقة بما تقتضيه المصلحة الامنية بين البلدين".

من جهة اخرى نفى ابراهيم "الشائعات الإعلاميّة الّتي تتحدّث عن تكليفه التفاوض مع النظام السوري حول ملف عودة النازحين بوصفه موفداً رئاسيّاً"، مؤكداً أن "هذه المعلومات هي عارية عن الصحة".