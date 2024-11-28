أكد المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم في حديث صحافي أنه "في تصرّفِ السلطة السياسية، ومستعدّ لتنفيذ ايّ مهمة تُطلب منّي، والمهم ان يكون هناك قرار سياسي بها"، مشيراً إلى ان " التنسيق الامني مع المعنيين في سوريا لم يتغيّرعمّا كان عليه في الفترات السابقة بما تقتضيه المصلحة الامنية بين البلدين".
من جهة اخرى نفى ابراهيم "الشائعات الإعلاميّة الّتي تتحدّث عن تكليفه التفاوض مع النظام السوري حول ملف عودة النازحين بوصفه موفداً رئاسيّاً"، مؤكداً أن "هذه المعلومات هي عارية عن الصحة".
كانت هذه تفاصيل خبر اللواء إبراهيم: أنا بتصرف السلطة السياسية ومستعد لتنفيذ اي مهمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.