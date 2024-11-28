شكرا لقرائتكم خبر عن في يوم واحد.. استشهاد 18 فلسطينيًا في قصف الاحتلال على مخيم النصيرات والان نبدء بالتفاصيل

الوصول العاجل للمساعدات الإنسانية

الدمام - شريف احمد - أفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد 18 فلسطينيًا وإصابة العشرات في القصف الإسرائيلي المستمر على مخيم النصيرات منذ فجر اليوم الخميس، مشيرة إلى تعرض مركبات الإسعاف لإطلاق نار من طائرات الاحتلال المسيّرة خلال محاولتها إنقاذ عدد من المصابين شمال المخيم.استشهد 3 فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة في قصف للاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الخميس، على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.ترافق ذلك مع قصف مدفعي وجوي مكثف طال مخيم النصيرات وسط القطاع.

دعا مدير عام منظمة الصحة العالمية د. تيدروس أدهانوم إلى الوصول العاجل للمساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية إلى قطاع غزة.



وأوضح في مؤتمر صحفي أنه مع بدء فصل الشتاء وهطول الأمطار والبرد القارص يعيش 90% من النازحين في خيام، ما يجعلهم عرضة للإصابة بالأمراض التنفسية وغيرها من الأمراض.

وقال إن الناس في غزة تحتاج إلى جميع الإمدادات من غذاء ودواء ووقود وأغطية، خاصة في شمال القطاع، مبينًا أن المنظمة زارت هذا الأسبوع 5 مستشفيات في غزة، وهناك نقص حاد في الأدوية الأساسية لعلاج الأمراض المزمنة والإصابات.

وأشار إلى أن المنظمة نشرت منذ يناير من هذا العام الفرق الطبية المتنقلة، وقد أجرت مليوني استشارة طبية حتى الآن.