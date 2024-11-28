تكنولوجيا: Honor تستعد لإطلاق Honor 300 Ultra في حدث يعقد الأسبوع المقبل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شغل هاتف Honor 300 Ultra عدد من التسريبات خلال الفترة الماضية، واليوم يكشف إعلان تشويقي عن موعد إطلاق هذا الإصدار.

شاركت Honor اليوم عدد من الإعلانات التشويقية التي أكدت على أن الهاتف ينطلق بشكل رسمي في حدث يعقد في 2 من شهر ديسمبر المقبل.

ومن المقرر أن تقدم Honor خلال الحدث هواتف Honor 300، وHonor 300 Pro، أيضاً تؤكد التفاصيل الجديدة على أن هاتف Ultra يضم كاميرة periscope، كما يتوفر باثنان من الإختيارات في الألوان.

أيضاً تشير التفاصيل إلى أن Honor 300 Ultra بتقنية الذكاء الإصطناعي في التصوير والتي تعرف بميزة “AI travel photography”.

ولقد إستعرضت الصور ثلاثية الأبعاد السابقة عن تصميم إصدار Ultra، كما ظهر الهاتف في صور حية تؤكد على مواصفات هذا الإصدار، وتأتي سلسلة Honor 300 بسعر بين الفئة المتوسطة والمميزة.

أيضاً يعد هاتف Honor 300 Ultra أول إصدار Ultra بمعالج معزز بتقنية للذكاء الإصطناعي، لذا من المتوقع أن يضم الهاتف رقاقة Snapdragon 8 Elite، كما يضم الهاتف كاميرة periscope telephoto، لذا نترقب الحدث الرسمي لمزيد من التفاصيل.

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