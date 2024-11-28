الامارات | تخفيض المخالفات المرورية 50% في أم القيوين

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شكرا لقرائتكم خبر عن تخفيض المخالفات المرورية 50% في أم القيوين والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شرطة أم القيوين، اليوم الخميس، تخفيض المخالفات المرورية بنسبة 50% ابتداءً من 1 ديسمبر 2024 حتى 5 يناير 2025.
ويشمل التخفيض جميع المخالفات المرورية المرتكبة في إمارة أم القيوين قبل تاريخ 01/12/2024 مع إلغاء حجز المركبات والنقاط المرورية المسجلة باستثناء المخالفات المشددة.
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