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الامارات | تخفيض المخالفات المرورية 50% في أم القيوين

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شكرا لقرائتكم خبر عن تخفيض المخالفات المرورية 50% في أم القيوين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شرطة أم القيوين، اليوم الخميس، تخفيض المخالفات المرورية بنسبة 50% ابتداءً من 1 ديسمبر 2024 حتى 5 يناير 2025.

ويشمل التخفيض جميع المخالفات المرورية المرتكبة في إمارة أم القيوين قبل تاريخ 01/12/2024 مع إلغاء حجز المركبات والنقاط المرورية المسجلة باستثناء المخالفات المشددة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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