الامارات | أقل تلويثا للهواء.. فوائد جديدة للمقلاة الهوائية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة برمنغهام عن فائدة صحية أخرى لاستخدام المقالي الهوائية، إلى جانب فوائدها في طهي الطعام.

أثبتت الدراسة أن هذه الأجهزة تُنتج أقل كمية من تلوث الهواء الداخلي مقارنة بطرق الطهي التقليدية الأخرى. وأوضحت أن المقالي الهوائية لا تقتصر على كونها أرخص وأكثر فعالية في الطهي، بل إنها أيضا أكثر أمانا وصحة بالنسبة للمستهلكين.

وفي الدراسة، قام فريق البحث بطهي صدور الدجاج باستخدام 5 طرق طهي شائعة: القلي في المقلاة (طريقة طهي تستخدم الزيت أو الدهون بشكل معتدل لتحمير الطعام في مقلاة على نار متوسطة إلى عالية) والقلي السريع (طهي الطعام على نار عالية باستخدام قليل من الزيت مع التحريك المستمر) والقلي العميق (غمر الطعام في الزيت الساخن، ما يؤدي إلى طهيه بسرعة وتكوين طبقة مقرمشة على السطح الخارجي مع احتفاظه بالرطوبة في الداخل) والسلق والقلي بالمقلاة الهوائية. ثم قاسوا مستويات التلوث الناتج عن هذه الطرق في الهواء المحيط، بما في ذلك الجسيمات الدقيقة (PM) والمواد الكيميائية العضوية المتطايرة (VOCs).

ووجد الباحثون أن القلي بالمقلاة الهوائية كان الأقل تلويثا للهواء، حيث أطلق 0.6 ميكروغرام فقط من الجسيمات الدقيقة لكل متر مكعب من الهواء، و20 جزءا في المليار من المركبات العضوية المتطايرة. وبالمقارنة، كان القلي في المقلاة أكثر الطرق تلويثا، حيث أطلق 92.9 ميكروغرام من الجسيمات الدقيقة و260 جزءا في المليار من المركبات العضوية المتطايرة.

وأشار الباحثون إلى أن تلوث الهواء الداخلي الناتج عن الطهي يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بعدد من الأمراض الصحية، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية ومشاكل التنفس والسرطان وتهيجات الجهاز التنفسي والعينين، بالإضافة إلى تفاقم أعراض الربو.

ووفقا للدراسة، فإن الأشخاص يقضون أكثر من 80% من وقتهم داخل المنازل، حيث تساهم انبعاثات الطهي بشكل كبير في تلوث الهواء الداخلي.

وقال الباحثون: "قد يؤدي التعرض المستمر لهذه الملوثات إلى مشاكل صحية مزمنة وأعراض حادة، خاصة للأشخاص الذين يعانون من حالات صحية سابقة".

وفي محاولة للحد من هذه التأثيرات السلبية، أشار الباحثون إلى أن تحسين التهوية في المطابخ يمكن أن يكون حلا فعالا.

وقال البروفيسور كريستيان بفرانغ، المعد الرئيسي للدراسة: "من المهم الاستمرار في تهوية المطبخ بعد الطهي، أو تشغيل مراوح الشفط لفترة من الوقت، حيث أن الجسيمات المتطايرة تبقى في الهواء لفترة طويلة بعد انتهاء عملية الطهي".

وإلى جانب فوائدها الصحية، أظهرت دراسة أجرتها منظمة ?Which البريطانية أن المقالي الهوائية تعد أيضا أكثر اقتصادية من الأفران التقليدية، حيث تساعد في خفض فواتير الطاقة بمقدار 3 مرات.