عمر صباغ في أول تعاون مع نبيل شعيل

ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنان الكويتي نبيل شعيل أغنيته الجديدة "هذا طبعك" ليكون أول تعاون بنيه وبين الموزع الموسيقي اللبناني عمر صباغ.
وكتب صباغ على صفحته على أحد مواقع التوصل الإجتماعي:"هذا طبعك أوّل تعاون وأغنية بألبوم نبض الكويت والخليج الفنان الكبير نبيل شعيل يا طيبي، أكيد ناطر رأيكن".
وأشار صباغ أن العمل كلمات محمد الغرير وألحان سهم.
ومن بين كلمات الأغنية :"هذا انت وهذا طبعك
لازم اقبل انت حاله
ماخذ الدعوة سهالة
يا مقول منهو حبك في حكي ما عمره قاله
لازم اقبل انت حاله
وماخذ الدعوة سهالة"
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