سعد لمجرد يعود بقوة بأغنية "هوما دول" ويتجاوز هذا الرقم من المشاهدة في يومين

ميرنا وليد - بيروت - عاد الفنان المغربي سعد لمجرد ليحقق نجاحاً ملحوظاً من خلال أغنيته الجديدة "هوما دول"، التي أصدرها بالتعاون مع الفنانة الهندية نيتي موهان، الأغنية حققت أكثر من مليونين ونصف المليون مشاهدة على يوتيوب خلال يومين فقط، رغم تراجع نسب المشاهدات على قناته الرسمية بسبب القيود التي فرضها يوتيوب نتيجة لقضية قانونية يواجهها في فرنسا ولذلك، قرر لمجرد طرح الأغنية عبر قناة "PLAY DMF".
الأغنية من كلمات محمد المغربي ورنا سوتال، وألحان مهدي موزاين وراجات ناكبال، وتم تصوير الفيديو كليب في الهند. الأغنية تمزج بين الألحان المغربية والهندية، وظهر لمجرد في الكليب بأداء مميز يدمج بين الرقص الهندي وفنون القتال، في قصة حب درامية بين أميرة وشاب من عامة الناس.
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