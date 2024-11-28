شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم فرودس عبد الحميد من القومى للمسرح والفنون الشعبية الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

يكرم المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، برئاسة الفنان إيهاب فهمى، الفنانة فردوس عبد الحميد وذلك خلال احتفالية كبرى يحضرها رموز ونجوم الفن المصرى، في السابعة مساء الأربعاء المقبل، بالمسرح القومي.

ويأتى تكريم الفنانة فردوس عبد الحميد في إطار خطة وزارة الثقافة وزارة الثقافة لتكريم رموز الفن الذي ساهموا في تشكيل الهوية الفنية المصرية، وتحت إشراف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي المخرج الكبير خالد جلال.



فردوس عبد الحميد

يتضمن برنامج الحفل عرض فيلم تسجيلي من إنتاج المركز القومي للمسرح، يستعرض السيرة الذاتية والفنية للفنانة القديرة فردوس عبد الحميد، مادة علمية وسيناريو: علي داود، تصوير: محمد محسن ومصطفى سيد، مونتاج: أحمد فتحي وأيمن محفوظ، إخراج: أحمد عادل.

كما تعزف الفرقة الموسيقية للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية؛ بقيادة المايسترو أحمد ماهر أغنية "كل دة كان ليه" غناء: الفنان أحمد محسن، "بتغني لمين يا حمام"، "ورجعت يا قمر من البلاد البعيدة" غناء: الفنانة هند عمر، ويختتم الحفل بإهداء الفنانة القديرة فردوس عبد الحميد؛ درع تذكاري وشهادة تقدير لرحلة عطائها الفني.

وكان آخر أعمال فردوس عبد الحميد الفنية مسلسل "الضاحك الباكى" الذى تناول سيرة الفنان الراحل نجيب الريحانى، وهو من سيناريو وحوار محمد الغيطى وإخراج محمد فاضل وبطولة عمرو عبد الجليل، رزان مغربى، مصطفى شوقى، محمد سليمان، دارين حداد، هاجر الشرنوبى، محمد صلاح آدم، زينب العبد، شيماء سمير، أحمد التهامى، رامى الطمبارى، شيماء عباس، عزت زين، ياسر الطوبجى.