شكرا لقرائتكم خبر عن المؤتمر: مصر تواصل جهودها الرامية لدعم القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن استمرار الجهود المصرية الرامية لدفع وإحياء مسار السلام ووقف إطلاق النار في قطاع غزة ودعم القضية الفلسطينية على كافة مستوياتها لاستعادة الاستقرار بها وبالمنطقة العربية من جديد، يؤكد للجميع تبنى الدولة المصرية قيادة وشعبا للقضية الفلسطينية، متابعا:" دافعت مصر ولا تزال بقوة وباستمرار، وجعلت القضية بؤرة اهتمامها على مر العصور".

وأوضح النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، تعطى أكبر اهتمام للقضية الفلسطينية، وأن مصر لن يهدأ لها بال حتى يتحقق حلم الشعب الفلسطيني الشقيق فى إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى لكامل الأراضي الفلسطينية، مؤكداً على ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولى قرارات عاجلة وسريعة لوقف آلة الحرب الإسرائيلية.

وأشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إلى أنه لا أحد ينكر دور الدولة المصرية في دعم ومساندة القضية الفلسطينية، حيث يعود هذا الدعم لعقود طويلة بحكم التاريخ والجغرافيا وعلاقات الدم والقومية واشتراك الحدود واستمراره بقوة وترابط للوقت الحاضر، قائلا:" مصر وضعت القضية الفلسطينية على الأجندة الدولية، حيث تُجري القاهرة اتصالات بجميع الأطراف للوصول إلى حل جذري لوقف إطلاق النار داخل قطاع غزة، والجهود المصرية حركّت المجتمع الدولى بعد أن كان متفرجا على الاعتداءات البشعة التي يقوم بها جيش الاحتلال".