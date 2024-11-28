شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات.. التضامن تغلق باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد الخليج 365 حصاد الوزارات على مدار اليوم.

وزارة الأوقاف تعلن بعد قليل نتيجة مسابقة عمال المساجد 2023

التضامن تغلق باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية اليوم

وزارة الصحة توجه كبار السن للحصول على لقاح الأنفلوانزا السنوى

وزارة الصحة: ⁠نتخذ كل الاحتياطات للتصدى للأمراض.. ومصر خالية من الملاريا

وزارة الصحة: مصر حاصلة على شهادة "الصحة العالمية" بخلوها من مرض الملاريا

وزيرة التضامن تشهد حفل توزيع جائزة الدورة الثالثة للتميز الحكومى العربى 2024

وزارة الصحة تكشف الطرق السليمة لتغذية الأطفال فوق عمر 6 أشهر.. انفوجراف

وزارة العمل تنتهى اليوم من تلقى طلبات التقديم على فرص عمل بالإمارات