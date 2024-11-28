شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: جهود مصر غير عادية لدعم القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية بذلت ولا تزال جهود كبيرة لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وذلك بناء على توجيهات القيادة السياسية، وذلك من خلال حزمة من التحركات على عدة مستويات، حيث تبذل الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، جهودا كبيرة من أجل الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

وأشار النائب إبراهيم الديب، إلى أن الرئيس السيسي أول من حذر من تصاعد وتيرة العنف في المنطقة، في الوقت الذي تحركت الدولة المصرية سياسيا للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في القطاع، وإنسانيا لإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء القطاع بالكميات التي تسمح بالوفاء باحتياجات أهالي غزة الذين يواجهون حرب إبادة حقيقية في ظل استمرار صمت المجتمع الدولى، وفى نفس الوقت يتم اتباع حزمة من المسارات القانونية من أجل معاقبة إسرائيل على ما تقوم به من جرائم ضد الإنسانية.

وأضاف النائب إبراهيم الديب، أن الدولة المصرية حريصة على إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن مصر تؤمن بأنه لا سبيل لإنهاء هذا الصراع إلا من خلال مائدة التفاوض، مطالبا المجتمع الدولى بضرورة التحرك لوقف آلة الحرب الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني الشقيق، وإنهاء معاناة الفلسطينيين الذين يواجهون إبادة حقيقية من جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وشدد النائب على ضرورة دعم الاتجاه العالمي للاعتراف بدولة فلسطين، باعتباره الطريق الوحيد للوصول إلى حل عادل للقضية الفلسطينية وحماية حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، مؤكدا أنه لا سبيل لاستقرار الشرق الأوسط إلا بتنفيذ حل الدولتين، والاعتراف بدولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا للمقرارات الأممية.