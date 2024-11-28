شكرا لقرائتكم خبر عن عسير وجازان.. إحباط تهريب وترويج 150 كيلوجرامًا من مخدر القات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أحبطت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين في منطقة جازان تهريب 10 كيلوجرامات من نبات القات المخدر.

وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات إلى جهة الاختصاص.

كما ألقت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير القبض على 7 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم 140 كيلوجرامًا من نبات القات.

وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات إلى جهة الاختصاص. الإبلاغ عن المخالفين وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال بالأرقام 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 في بقية مناطق المملكة.

ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات 995، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.