شكرا لقرائتكم خبر عن في طريقها إلى الهند.. العاصفة "فنغال" تخلف 12 قتيلًا في سريلانكا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - خلفت الأمطار الغزيرة المصاحبة للعاصفة الاستوائية فنغال ما لا يقل عن 12 قتيلًا وأكثر من 300 ألف نازح في سريلانكا، وتتقدم نحو سواحل جنوب الهند الخميس، وفق حصيلة جديدة أعلنتها السلطات.

ومن بين الضحايا ستة أطفال فقدوا عندما جرفت الفيضانات مقطورة جرار كانت تقلهم. ولا تزال أجهزة الطوارئ تبحث عن شخصين بالغين كانا معهم. إخلاء المنازل بسبب الفيضانات ووفق مركز إدارة الكوارث في سريلانكا، أجبر الارتفاع المفاجئ في منسوب المياه ما لا يقل عن 335 ألف شخص على مغادرة منازلهم التي غمرتها الفيضانات والبحث عن مأوى في المباني العامة.

ونشر الجيش أكثر من 2700 عنصر لمساعدة الضحايا، بحسب الحكومة.

وقالت إدارة الأرصاد الجوية السريلانكية الخميس إنه من المتوقع هطول أمطار غزيرة للغاية وهبوب رياح عاصفة في المقاطعات الشمالية والشمالية الغربية. العاصفة تتجه إلى الهند وأشارت نظيرتها الهندية (آي إم دي) إلى أن العاصفة فنغال تواصل طريقها ببطء على طول ساحل سريلانكا باتجاه ولاية تاميل نادو الهندية (جنوب غرب) التي من المفترض أن تصل إليها السبت.

وذكرت في نشرة صباح الخميس "من المحتمل أن تشتد قوة العاصفة قليلًا لتصبح إعصارًا برياح سرعتها 100 إلى 120 كيلومتر في الساعة، ويمكن أن تصل سرعتها إلى 140 كيلومتر في الساعة في جنوب غرب خليج البنغال". إجراءات وقائية أوصت إدارة الأرصاد الجوية الهندية الصيادين في المنطقة بالبقاء في الميناء، وتم وضع البحرية في حال تأهب لاحتمال عمليات إنقاذ.

تشكل العواصف تهديدا شائعا في المحيط الهندي.

وتشيع الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار في جنوب آسيا، خاصة خلال الرياح الموسمية. ويقول الخبراء إن تغير المناخ يزيد من تواترها وشدتها.

