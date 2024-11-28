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بمسابقة "التقط العلم".. المملكة في موسوعة جينيس للأرقام القياسية

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - دخلت المملكة العربية موسوعة جينيس للأرقام القياسية، بعد تنظيمها لأكبر مسابقة "التقط العلم" على مستوى العالم ضمن فعالية بلاك هات 24.
ونظمت بلاك هات النسخة الأكبر من مسابقة "التقط العلم" على مستوى العالم بجوائز تصل إلى790 ألف ريال، خصصت منها 90 ألف ريال جوائز حصرية للفرق السعودية، إلى جانب كأس منصة مكافآت الثغرات بجوائز تصل إلى 300 ألف ريال.
وجاء التحدي على مسارين للمحترفين والناشئين.

أهم المحافل العالمية

وتستضيف المملكة الفعالية للمرة الثالثة بعد النجاح الكبير في النسختين الماضيتين، إذ تعد إحدى أهم المحافل العالمية في الأمن السيبراني، وانطلقت من لاس فيجاس وأصبحت حدثًا عالميًا يقام في العديد من دول العالم.
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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