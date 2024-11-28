شكرا لقرائتكم خبر عن بمسابقة "التقط العلم".. المملكة في موسوعة جينيس للأرقام القياسية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - دخلت المملكة العربية السعودية موسوعة جينيس للأرقام القياسية، بعد تنظيمها لأكبر مسابقة "التقط العلم" على مستوى العالم ضمن فعالية بلاك هات 24.
ونظمت بلاك هات النسخة الأكبر من مسابقة "التقط العلم" على مستوى العالم بجوائز تصل إلى790 ألف ريال، خصصت منها 90 ألف ريال جوائز حصرية للفرق السعودية، إلى جانب كأس منصة مكافآت الثغرات بجوائز تصل إلى 300 ألف ريال.
وجاء التحدي على مسارين للمحترفين والناشئين.
ونظمت بلاك هات النسخة الأكبر من مسابقة "التقط العلم" على مستوى العالم بجوائز تصل إلى790 ألف ريال، خصصت منها 90 ألف ريال جوائز حصرية للفرق السعودية، إلى جانب كأس منصة مكافآت الثغرات بجوائز تصل إلى 300 ألف ريال.
وجاء التحدي على مسارين للمحترفين والناشئين.