شكرا لقرائتكم خبر عن مكة المكرمة.. "المواصفات السعودية" ينظم ملتقى اليوم العالمي للجودة 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظم فرع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بمنطقة مكة المكرمة، اليوم الخميس، ملتقى اليوم العالمي للجودة لعام 2024م، تحت شعار "الجودة من الامتثال إلى الأداء المتميز"، بمشاركة نخبة من المتحدثين وحضور من منسوبي القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية. دعم رؤية المملكة 2030 ويأتي الملتقى انطلاقًا من دور الهيئة في دعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتعزيز ثقافة جودة الحياة، بالإضافة إلى دورها المحوري في وضع المواصفات القياسية التي تسهم في الحفاظ على صحة الإنسان وضمان سلامته. مبادىء الجودة بالمنظمات وتخللت الملتقى ورشة عمل قدمها مجموعة من المتحدثين البارزين، حيث ركزت على تعزيز مبادئ الجودة لدى المنظمات، بدءًا من الامتثال إلى تحقيق الأداء المتميز، كما سلطت الضوء على كيفية مساهمة الجودة وممارساتها المهنية في تحسين المجتمع وتعزيز التنمية المستدامة.



