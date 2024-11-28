شكرا لقرائتكم خبر عن الاجتماع الوزاري التحضيري ياقش تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك والان نبدء بالتفاصيل

الحوار والعلاقات الاستراتيجية

الدمام - شريف احمد - استعرض الاجتماع الوزاري 162 التحضيري للدورة 45 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، مسيرة العمل الخليجي المشترك، وسبل تعزيزه وتطويره، ومناقشة آخر تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية وعلى رأسها المستجدات في قطاع غزة ولبنان، وأهمية الوقف الفوري لإطلاق النار، والوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.وشارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية اليوم الخميس، في الاجتماع الوزاري، المنعقد في دولة الكويت الشقيقة، برئاسة وزير الخارجية الكويتي -رئيس الدورة الحالية- عبدالله اليحيا.كما ناقش الاجتماع مجموعة من التقارير المتعلقة بمتابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي الصادرة عن القمة 44، إلى جانب القضايا المتعلقة بالحوار والعلاقات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والدول والتجمعات العالمية.حضر الاجتماع، صاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة والمشرف العام على وكالة الوزارة لشؤون الدبلوماسية العامة د. عبدالرحمن الرسي.ومستشار وزير الخارجية محمد اليحيى، ومساعد مدير عام مكتب وزير الخارجية وليد السماعيل، ومدير إدارة مجلس التعاون لدول الخليج العربية أنس الوسيدي.