شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب المناطق الشمالية الغربية من باكستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 5.2 درجة على مقياس ريختر اليوم الخميس، شمال غرب باكستان.

وأوضحت السلطات الباكستانية أن الزلزال ضرب المناطق الشمالية الغربية من البلاد، بما فيها مقاطعات بيشاور وسوات ومالاكاند ومانسيرا.

وأشارت إلى أن مركز الزلزال كان على عمق 212 كيلومترًا على الحدود الطاجيكية - الأفغانية، دون ورود أنباء عن تسجيل خسائر بشرية أو مادية.