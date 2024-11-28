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زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب المناطق الشمالية الغربية من باكستان

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واس - إسلام آباد 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 5.2 درجة على مقياس ريختر اليوم الخميس، شمال غرب باكستان.
وأوضحت السلطات الباكستانية أن الزلزال ضرب المناطق الشمالية الغربية من البلاد، بما فيها مقاطعات بيشاور وسوات ومالاكاند ومانسيرا.
وأشارت إلى أن مركز الزلزال كان على عمق 212 كيلومترًا على الحدود الطاجيكية - الأفغانية، دون ورود أنباء عن تسجيل خسائر بشرية أو مادية.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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