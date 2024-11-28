شكرا لقرائتكم خبر عن بـ3 مئوية.. رفحا وسكاكا تسجلان أقل درجة حرارة في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت رفحا وسكاكا أقل درجة حرارة في المملكة اليوم الخميس، وحسب بيان المركز الوطني للأرصاد عبر حسابه على منصة إكس، فقد سجلتا 3 درجات مئوية.

وفي المرتبة الثانية جاءت عرعر وتبوك بـ4 درجات، ثم طريق التي سجلت 5 درجات مئوية.

وحلت القريات وحائل رابعًا بـ6 درجات، وفي المرتبة الخامسة جاءت الرياض التي سجلت 10 درجات مئوية. انخفاض درجات الحرارة يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الخميس في مناطق المملكة، أن يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على معظم المناطق، مصحوبًا برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية، يمتد ليشمل أجزاء من منطقة نجران.

في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة، يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، ولا يُستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.