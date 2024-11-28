شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اللبناني يبدأ تطهير الجنوب من الذخائر غير المنفجرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الجيش اللبناني اليوم الخميس، أن وحداته العسكرية باشرت بتنفيذ مهامها في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية.

وقالت قيادة الجيش - مديرية التوجيه، في تغريدة على حسابها بمنصة إكس: "في موازاة تعزيز انتشار الجيش في قطاع جنوب الليطاني بعد البدء بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، باشرت الوحدات العسكرية تنفيذ مهامها في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية، بما في ذلك الحواجز الظرفية، وعمليات فتح الطرقات وتفجير الذخائر غير المنفجرة".

وأضافت أن "هذه المهام تأتي في سياق الجهود المتواصلة التي يبذلها الجيش بهدف مواكبة حركة النازحين، ومساعدتهم على العودة إلى قراهم وبلداتهم، والحفاظ على أمنهم وسلامتهم".

تمديد خدمة قائد الجيش

وصوّت مجلس النواب اللبناني اليوم الخميس، على تمديد خدمة قائد الجيش العماد جوزيف عون لمدة عام.



ووفق الوكالة الوطنية للاعلام، طرح مجلس النواب خلال جلسة اليوم اقتراح قانون قدمه نائب رئيس مجلس النواب ايلي بو صعب بمثابة صيغة بالتمديد سنة لرتبة عميد وما فوق.وأشارت إلى أنه جرى التصويت علي القانون من قبل 48 نائبًا والتمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون.وانتهت الجلسة العامة لمجلس النواب التي دعا فيها رئيس المجلس نبيه بري إلى عقد جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية في التاسع من يناير المقبل.