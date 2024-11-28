شكرا لقرائتكم خبر عن انتشال أربع جثث في حادث غرق مركب سياحي قبالة السواحل المصرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال محافظ البحر الأحمر عمرو حنفي الثلاثاء إن عناصر الإنقاذ انتشلوا الثلاثاء أربع جثث وثلاثة ناجين غداة غرق مركب سياحي قبالة السواحل المصرية، فيما لا يزال تسعة في عداد المفقودين.

وأكد حنفي في بيان "نجاح الجهود التي تجريها كافة الجهات المعنية وعلى رأسها رجال القوات البحرية في العثور على 7 أشخاص منهم 3 أحياء (2 منهم يحملون الجنسية البلجيكية وآخر مصري)، بينما جرى انتشال 4 جثث ما زالوا مجهولي الهوية". وأشار إلى أنه "حتى الآن إجمالي من جرى إنقاذهم بلغ 31 شخصًا".

