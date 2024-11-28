شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الأمن القومى الأمريكى يعلن بدء جهود جديدة لوقف إطلاق النار بغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، أن إدارة الرئيس جو بايدن ستبدأ جهودها الجديدة لوقف إطلاق النار في غزة، بداية من اليوم الأربعاء.



وأوضح سوليفان - وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية أن الرئيس جو بايدن يعتزم بدء هذا العمل اليوم من خلال تواصل مبعوثين مع تركيا وقطر ومصر وأطراف فاعلة أخرى في المنطقة".



وكان البيت الأبيض قد أعلن، الإثنين، عن زيارة المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، بريت ماكغورك، إلى السعودية لبحث الاستفادة من وقف إطلاق النار المحتمل (حينها) في لبنان، في التوصل لاتفاق مماثل ينهي الأعمال القتالية في غزة.