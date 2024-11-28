شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تدعة إلى جهد موحد لحماية الحقوق العربية من المياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك وفد من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي، الأمين العام المساعد - رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية في الدورة (16) للمجلس الوزاري العربي للمياه خلال الفترة من 26-27 نوفمبر 2024 بالبحر الميت بالمملكة الأردنية الهاشمية، وقد شارك في أعمال الاجتماع عدد من وزراء الموارد المائية العرب وممثلي المنظمات العربية والإقليمية والدولية.

والقى المالكى كلمة أكد فيها على أن حل ازمة المياه في المنطقة العربية، نظرا لخصوصيها الجغرافية، يتجاوز معالجة البعد الفني لها، ويتطلب جهد عربي موحد لحماية الحقوق العربية المشروعة من المياه العابرة للحدود.

وقد سبق الاجتماع الوزاري اجتماع للجنة الفنية العلمية الاستشارية للمجلس الوزاري العربي للمياه، والتي ناقش ت العديد من الموضوعات والتحديات التي تواجه الدول العربية، من بينها التعاون العربي في استغلال الموارد المائية المشتركة، وتعزيز القدرات التفاوضية للدول العربية بشأن الموارد المائية المشتركة مع دول غير عربية، وتطوير قطاع المياه في فلسطين. وصدر عن الاجتماع العديد من القرارات حول مختلف القضايا والموضوعات والتي سوف تعمل الأمانة العامة على متابعة تنفيذها من خلال الأمانة الفنية للمجلس.

وعلى هامش أعمال اجتماعات المجلس، نظمت الأمانة الفنية للمجلس بالتعاون مع وزارة المياه والري بالمملكة الأردنية الهاشمية المؤتمر العربي السادس للمياه والذي عقد هذا العام تحت شعار "الحوكمة نحو تحقيق التنمية المستدامة في المياه"، تأكيداً على حقيقة أن الحوكمة الجيدة للمياه تمثل أساساً لضمان توزيع عادل وفعال للموارد، والحد من الأزمات المائية التي تؤثر على الأمن الغذائي في المنطقة.