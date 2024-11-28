شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤل سويسرى: اهتمام على أعلى مستوي لتشغيل مصانع الغزل المصرية خاصة المحلة والان مع تفاصيل الخبر

كشف روبن جتبرود، مدير الانتاج بمصانع اس اس ام، Sam أحد مصانع ريتر العالمية، ‏أن هناك اهتماما على أعلى مستوى بمجمع المحلي الصناعي لصناعة الغزل والنسيج وكذلك شركة دمياط للغزل والنسيج وشركة شبين الكوم للغزل والنسيج حيث يتم تصنيع ماكينات خاصة بها على أعلى مستوى وتوريدها تباعا إلى تلك المصانع بأعلى جودة‬.

وأضاف روبن لـ" الخليج 365"خلال جولة الخليج 365 التفقدية في المصنع أنه يتم تصنيع الماكينات كلها هنا في تلك المصانع وتوريدها إلى مصر ولمختلف دول العالم مع توفير المتابعة والصيانة لما بعد البيع والحرص في الوقت نفسه على تدريب العاملين في تلك الشركات على تلك الماكينات حول كيفية التعامل مع الأعطال.

وأشار إلى أنه يتم التعامل مع الأعطال بصورة فورية وليس بعد انتهاء عملية الإنتاج حتى تتم المعالجة بشكل دقيق واحترافي.

‏وأشار إلى أن الماكينات تتعامل مع كافة أنواع الخيوط سواء من القطن أو مع الكتان أو البوليستر والنيلون، وغيرها من الخامات التي تدخل في الصناعة بأعلى دقة وبأعلى جودة، ولاسيما أن المشروع القومي الجديد من المتوقع أن يعيد الصناعة مجددا إلى مصر خاصة ان مصر تمتلك تاريخا طويلا في صناعة الغزل والنسيج.

‏وأوضح أن هناك متابعة من الشركة ومن ريتر مع المسؤولين في الشركات المصرية لمتابعة تركيب وتشغيل الماكينات ومتابعة أي ملاحظات حولها حتى يتسنى التشكيل الكامل لهذا المشروع العملاق.