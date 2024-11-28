إدارة بايدن تعاقب ماسك على دعم ترامب وتقدم قرض كبير لشركة منافسة

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من واشنطن: ارتفعت أسهم شركة صناعة السيارات الكهربائية المتعثرة، ريفيان، التي تنافس شركة تسلا هذا الأسبوع، بعد أن أقرضت إدارة جو بايدن الشركة مليارات الدولارات.

وأعلنت وزارة الطاقة يوم الثلاثاء، أنها ستقدم قرضًا بقيمة 6.6 مليار دولار إلى شركة ريفيان لبناء مصنع للسيارات الكهربائية بقيمة 5 مليارات دولار في جورجيا، والمصنع بدأته الشركة في البداية ولكنها أوقفته بعد ذلك بسبب القيود المالية.

وارتفعت أسهم ريفيان، وهي شركة ناشئة للسيارات الكهربائية، مقرها كاليفورنيا وكانت تتطلع إلى تحدي شركة تسلا، بنسبة 15٪ بعد الإعلان عن نبأ القرض في وقت مبكر من يوم الثلاثاء. وسجل السهم زيادة بنسبة 22٪ هذا الأسبوع.

ويشترط القرض على شركة ريفيان عدم معارضة الشركة لجهود تنظيم النقابات في المنشأة، ومن المرجح أن يُمكن القرض الشركة من إكمال بناء مصنع في منطقة أتلانتا، والمشروع يحظى بدعم من الحاكم الجمهوري في جورجيا، براين كيمب.

ومن المتوقع أن توظف المنشأة 7500 شخص لتصنيع سيارات الدفع الرباعي والشاحنات الكهربائية ابتداء من عام 2028.

والثلاثاء، انتقد فيفيك راماسوامي، المرشح الرئاسي الجمهوري السابق الذي رشحه الرئيس المنتخب دونالد ترامب، كرئيس مشارك إلى جانب ماسك لمجلس استشاري يُطلق عليه "وزارة كفاءة الحكومة"، إدارة بايدن بسبب هذه الخطوة.

وكتب راماسوامي على موقع "إكس": "يدفع بايدن 6.6 مليار دولار لشركة ريفيان لصناعة السيارات الكهربائية لبناء مصنع في جورجيا أوقفته الشركة بالفعل".

وتابع: "أحد المبررات هو 7500 وظيفة يخلقها هذا المصنع، لكن هذا يعني تكلفة 880 ألف دولار لكل وظيفة، وهو أمر جنوني".

وأضاف أن هذه الخطوة "تشبه إلى حد كبير طلقة سياسية ضد ماسك، مالك تسلا.

وكانت شركة ريفيان، المدعومة من الملياردير اليساري جورج سوروس تبلغ قيمتها 150 مليار دولار قبل 3 سنوات فقط، ولكن تراجعت قيمتها الآن إلى أكثر قليلا من 10 مليارات دولار.

وكتب ار جي سكيرنق، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ريفيان، في بيان صحافي يوم الاثنين: "سيساعد هذا القرض في خلق الآلاف من الوظائف الأميركية الجديدة، وزيادة تعزيز الريادة الأميركية في تصنيع السيارات الكهربائية والتكنولوجيا".

وأكد "أن النظام البيئي القوي للشركات الأميركية التي تقوم بتطوير وتصنيع السيارات الكهربائية أمر بالغ الأهمية للحفاظ على ريادة أميركا طويلة الأجل في مجال النقل".

وانتقد ماسك هذا الأسبوع حاكم ولاية كاليفورنيا الديمقراطي، جافين نيوسوم، بسبب خطته "المجنونة" لتقديم خصومات لسكان الولاية الذين يشترون المركبات الكهربائية باستثناء تسلا.

وتبلغ تكلفة مركبات ريفيان 70 ألف دولار أو أكثر لنوع R1. وتخطط الشركة لإنتاج مركبات R2، وهي سيارة رياضية متعددة الاستخدامات أصغر حجمًا، بأسعار أقل تستهدف جميع المستهلكين.

ومن المتوقع أن تصنع المرحلة الأولى من مصنع ريفيان في جورجيا 200000 سيارة سنويا، مع مرحلة ثانية قادرة على إضافة 200000 سيارة أخرى سنويا.

ويأتي القرض إلى ريفيان بسبب خلفية حملة ماسك النشطة نيابة عن ترامب، وفقا لـ "نيويورك بوست" الأميركية.

وكان ماسك ناقدا شرسا للرئيس بايدن والديمقراطيين لا سيما بشأن قضايا مثل التنظيم الحكومي للأعمال التجارية والضرائب، وتدابير إغلاق فيروس كورونا، والخلافات حول الحرب الثقافية الساخنة بما في ذلك رعاية المتحولين جنسيا وحرية التعبير.