انت الان تتابع خبر محلل سياسي يحذر من تهريب نسيب محافظ البصرة المتهم بقتل الاستاذة الجامعية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال العطواني في تصريح لـ الخليج 365، ان "اكثر ما المني هو مكانة ورمزية الأستاذة الجامعية في ضل تكرر حالات اهتزاز مكانة الاساتذة الجامعيين في البصرة"، موضحا ان "القريبين من السلطات والأحزاب السياسية وما جرى يدفعهم للاعتقاد ان بإمكانهم تغيير الاحكام القانونية ودفعهم لمخالفة القانون لاعتقادهم ان هناك من يدعمهم لتغيير مصادر الحكم والافلات من القانون".وأضاف: "لولا الكاميرا التي صورت الفيديو والرأي العام الغاضب لكان المجرم قد اقلت من جريمته"، مبينا انه "على الرغم من اعتراف محافظ البصرة اسعد العيداني بحريمة خال أولاده ووجود تحقيق في الجريمة ولكن لدينا شواهد كثيرة لهروب المجرمين مثل هروب المتهم احمد شايع وخروجه بكل بساطة من السجن".

وأشار العطواني الى انه "علينا كمواطنين ومثقفين ان نقف في وجه مثل هذه الجريمة التي دفعت أستاذ جامعي لارتكاب هذه الجريمة البشعة".

ولفت الى انه "بالنسبة لموقف محافظ البصرة اعتقد ان الرأي العام هو ما دفعة لاتخاذ هذا الموقف من الجريمة ولا فان المال السياسي والسلطة تدفع الكثيرين الى الهروب من احكام القانون، والفاعل السياسي خلق مجرمين حقيقيين وهاربين من وجه العدالة".

