تعرض موقعي مديرية أمن الدولة ومديرية الأمن العام للاختراق

علمت "النشرة" ان الموقعين الرسميين للمديرية العامة لامن الدولة والمديرية العامة للأمن العام تعرضتا للاختراق من قبل "جيش الثورة السوري الالكتروني". وعلمت "النشرة" انه تمت معالجة الموضوع بسرعة. يذكر ان هذه المجموعة كانت قد عملت على اختراق موقع "تلفزيون لبنان" ردًا على ما وصفته بـ"انتهاكات بحق اللاجئين السوريين".

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