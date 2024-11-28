البابا فرنسيس منح روز الشويري وسام سيدات القديس غريغوريوس الكبير

منح ​البابا فرنسيس​ عضو المؤسسة المارونية للانتشار روز انطوان الشويري، وسام سيدات القديس غريغوريوس الكبير، تقديرا لعطاءاتها في خدمة الكنيسة والوطن وأبنائه.وسيقلدها البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي الوسام خلال احتفال يقام في الصرح البطريركي يعلن عن موعده لاحقا.

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