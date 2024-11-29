شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تراجع رصيد شهادات البنك التجارى الدولى وأى أف جى القابضة والان مع تفاصيل الخبر

كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعى، حجم أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالى، إذ تراجع رصيد شهادات إيداع: مجموعة أى أف جى القابضة إلى 372.677 مليون شهادة، والبنك التجارى الدولي-مصر إلى 150.831 مليون شهادة، فيما ارتفع رصيد شهادات إيداع: مدينة مصر للإسكان والتعمير إلى 571.499 مليون شهادة

بينما استقر رصيد شهادات إيداع: إيديتا للصناعات الغذائية عند 116.492 مليون شهادة، والمصرية للاتصالات عند 255.344 مليون شهادة، وحديد عز عند 72.466 مليون شهادة.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الخميس، آخر جلسات شهر نوفمبر، بارتفاع جماعى للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وسط تداولات بلغت 2.5 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقى 13 مليار جنيه عند مستوى 2.212 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 707.1 مليون ورقة مالية بقيمة 2.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 80.1 ألف عملية لعدد 210 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86.62% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.97%، والعرب على 4.4%، واستحوذت المؤسسات على 22.17% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 77.82%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 436.5 ألف جنيه، 60.8 مليون جنيه، 19.1 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 58 مليون جنيه، 10.5 مليون جنيه، 11.8 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.33% ليغلق عند مستوى 30242 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 37344 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.25% ليغلق عند مستوى 13291 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 8275 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 11379 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 3130 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 1.41% ليغلق عند مستوى 8230 نقطة، ونما مؤشر سندات الخزانة بنسبة0.05% ليغلق عند مستوى 1832 نقطة.